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Başkan Şeker: "Sofralık kayısıda Mut rakipsiz"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, sofralık kayısıda Türkiye’de en kaliteli ürünün Mut’ta yetiştirildiğini belirterek, "Bunu tüm Türkiye’ye duyurup, en büyük pazar payından Mut’un yararlanması için mücadele edeceğiz" dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, sofralık kayısıda Türkiye'de en kaliteli ürünün Mut'ta yetiştirildiğini belirterek, "Bunu tüm Türkiye'ye duyurup, en büyük pazar payından Mut'un yararlanması için mücadele edeceğiz" dedi.


Başkan Şeker, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'inin Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Mut, tarımda önemli bir yere sahip. Türkiye'de sofralık kayısı deyince akla Mut, zeytin deyince akla Mut, erik deyince akla Mut, tarım deyince akla Mut gelir. Türkiye'de en kaliteli ürünün Mut'ta üretildiğini hepimiz biliyoruz. Sofralık kayısıda Mut rakipsiz. Ve bunu da tüm Türkiye'ye duyurup, en büyük pazar payından Mut'un yararlanması için mücadele edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum" diye konuştu.


Her zaman üreticiden yana olduklarını ifade eden Başkanı Seçer şunları kaydetti:


"İnsanlar evine götüreceği ekmeği rahat elde ettikleri zaman mutlu olurlar, huzurlu olurlar ve geleceğe güvenle bakarlar. Biz de siyasiler olarak, Mut Belediye Başkanı olarak ve Mut'un bir evladı olarak, tarımın daima yanında olacağımızın her zaman her insanımızın ekmeğinin de bir gram da olsa, bir milim de olsa yardımcı olabilmek adına mücadele vereceğimizi buradan söylüyorum."

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