Başkan Tarhan, 5 çiftin nikahını kıydı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de yaşayan 5 çiftin nikahını kıydı.

Aratos Spor Tesisleri içerisinde bulunan Mezitli Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törende, bazı çiftler çocuklarıyla geldi. Birim müdürlerinin şahitlik ettiği nikah töreninde renkli görüntüler oluştu. Başkan Tarhan, nikah sonrası genç çiftlere evlilik cüzdanlarını ve nikah hediyelerini verdi.

Nikah akitleri sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Tarhan, “Hürriyet Mahallemiz benim için çok özel bir mahalle. Muhtarımız ve orada yaşayanlar benim için çok değerliler. Geçenlerde mahallemizi ziyaret ettiğimde en güzel kızların ve en yakışıklı erkeklerin bu mahallemizde olduğunu gördüm. Şunu üzülerek söylemek istiyorum. Maalesef bu mahallemizde henüz bazı çiftlerin nikahı yok. Bizde belirli aralıklarla çiftlerimize nikah töreni yapıyoruz. Ayarladığımız araçlarla evlerinden alıp nikah salonumuza kadar getirip burada mütevazi bir törenle nikahlarını kıyıyoruz. Onların bu mutluluklarına tanıklık etmek bizlere moral veriyor. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.