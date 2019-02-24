Başkan Tarhan: “5 yılda söz verdiklerimizin tamamını yaptık”

Seçildiği takdirde üç merkezli bir Mezitli planladıklarını belirten Tarhan, böylece kentin tamamını canlandırmak istediklerini ifade etti.

Başkan Tarhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, İHA Mersin Büro Sorumlusu Hüseyin Kar ve ajans çalışanları ile sohbet eden Tarhan, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve yeniden seçildiği takdirde hayata geçireceği projelerine ilişkin bilgi verdi.

“Tanzim satış formülünü biz direk üreticiden tüketiciye ulaşan Kadın Üretici Pazarı ile yaptık”

Son dönemde gündemde olan tanzim satışlar ile Mezitli Kadın Üretici Pazarı'nı karşılaştıran Tarhan, Kadın Üretici Pazarı'nı kurarken üretici-tüketici bağlamında düşündüklerini, üreticinin doğrudan aracısız tüketiciye ürününü satmasını hedeflediklerini söyledi. Son dönemde, yüksek sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için başta tanzim satışlar olmak üzere çeşitli formüller arandığına dikkat çeken Tarhan, Kadın Üretici Pazarı'nı örnek göstererek, “Aslında en iyi yöntemlerden biri bu. Üreticiden tüketiciye nasıl ulaşılır? Bunu biz Kadın Üretici Pazarı ile yaptık. Kadınlar üzerinden yapmamızın ayrı bir özelliği oldu. Bir taraftan da kadınları güçlendirmiş olduk. Kadınlar duruyor tezgahın başında ve kendi ürettiğini satıyor” dedi.

Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuştuklarını vurgulayan Tarhan, önümüzdeki dönemde, konservatuvardan müzik hocaları denetiminde bu üretici kadınlardan bir müzik grubu kuracaklarını da ifade etti.

“En güzel modellerden birini ortaya koyduk”

Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinin 213 şehrinden 313 başvurunun yapıldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri Yarışması'na Mezitli Belediyesi'nin de Kadın Üretici Pazarı projesiyle katıldığını ve finale kalan 15 belediyeden biri olduğunu anımsatan Tarhan, “Yaptığımız sunum sonucunda bizi ödüle layık gördüler. Hem Türkiye'de hem dünyanın birçok ülkesinde örnek bir proje oldu. Tez konusu da oldu. Şu günlerdeki sebze meyve fiyatlarıyla ilgili konuda en güzel modellerden birini ortaya koyduk. Şu anda Mezitli'de 9 tane Kadın Üretici Pazarı ve 650 kadın üreticimiz var. Önümüzdeki dönemde arz ve talebe göre bu pazarların sayısını çok daha fazla artıracağız”diye konuştu.

“5 yılda söz verdiklerimizin tamamını yaptık”

Görevde olduğu 5 yıllık süreçte eksik kalan bir projeleri olmadığını vurgulayan Tarhan, söz verdikleri projelerin hepsini yaptıkları gibi bunların çok daha üzerinde projeleri uygulamaya koyduklarını söyledi. Belediye kökenli olduğu, bütçeyi ve kaynağını bildiği için ayakları yere basan sözler verdiğini, yapamayacaklarını vadetmediğini dile getiren Tarhan, sürdürülebilir projelere de devam edeceklerini kaydetti. Şu anda 20 bini geçen Mezitli Kart sahiplerinin sayısını ve kartın işlevini çok daha fazla artırmak istediklerini belirten Tarhan, 6 tane hobi bahçesi yaptıklarını, ancak binin üzerinde başvuru olduğunu, bunun sayısını da artıracaklarını ifade etti.

“En az 5 tane daha anaokulu yapmak istiyoruz”

Belediyenin işlettiği, 180 öğrencilik bir tane anaokulu bulunduğu bilgisini veren Tarhan, “Türkiye'nin en iyi anaokullarından birisi” diyerek, bugünden kayıtlarının yapılmaya başlandığını ve çok talep olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde eğitim üzerinde çok duracaklarını belirten Tarhan, “En az 5 tane daha anaokulu yapmak istiyoruz. Öte yandan, özellikle üniversiteye giden ve barınma sorunu olan kız öğrenciler için de proje yapacağız. Şu anda küçük de olsa bir kız öğrenci evimiz var ama önümüzdeki dönemde acilen kız öğrenci yurdu yapacağız” ifadelerini kullandı.

İkinci önemli konunun da Mezitli'ye bir kimlik kazandırmak olduğunu dile getiren Tarhan, ilçeyi bir kültür-sanat kenti yapmak için çalışacaklarının altını çizdi. Şu anda kültür, sanat ve spor alanında 50'nin üzerinde kurs düzenlediklerini bildiren Tarhan, bunu daha çok artıracaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Bu anlamda yapımına başladığımız Kültür Merkezi'nin inşaat kısmı seçimlere kadar bitmiş olacak. Daha sonra ses ve ışık düzenini de tamamlayarak bu yıl hizmete açacağız. Mezitli'yi dünyaya bir kültür ve sanat kenti olarak tanıtacağız.”

“Üç merkezli bir Mezitli istiyoruz”

“Üç merkezli bir Mezitli istiyoruz” diyen Tarhan, “Birisi, eski belediye binasının bulunduğu Eski Mezitli dediğimiz bölge. Orası kalacak. İkincisini de hemen hemen gerçekleştiriyoruz. Yeni belediye binası yapıldı, hemen karşısında kaymakamlığa yer verdik, kaymakamlık diğer kamu kuruluşlarıyla beraber oraya gelecek. Eski hali kaldırıyoruz, yarısını yıktık, yarısını seçimden sonra yıkacağız. Sanayi sitesini kaldırmayı hedefledik, ayrı bir yer bulduk. Böylece orası Mersin'in en büyük meydanı olacak. Herkesin buluştuğu, etkinliklerin yapıldığı bir meydan olacak. Altında kapalı otoparkı olacak. İkinci bölge burası olacak, doğu kesimde ayrı bir Mezitli olacak. Üçüncüsü de batı Mezitli dediğimiz ayrı bir merkez olacak. Bu da Tece bölgesinde otoban kavşağında. Planda da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kuzeyi sanayi sitesi ve ticaret alanı olarak işaretlendi. Talep geldiği takdirde o bölgede büyük alışveriş merkezleri olacak ve hareketlenecek. O bölgeyi de canlandırmak istiyoruz” dedi.