Başkan Tarhan, Almanya tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Kardeş şehir Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi'nin davetlisi olarak Almanya'ya giden Mersin'in merkez Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclisinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Tarhan, Almanya tarihinde belediye meclisi açılışı yapan 'ilk Türk belediye başkanı' oldu.

Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Meclis Başkanı ve Belediye Başkanı Angelika Schöttler, ilk kez bir Turk belediye başkanını meclis toplantısında açılış konuşması yapmak için davet etti. Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Tarhan, meclis üyelerine Türk-Alman ilişkileri ve Mezitli'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok Alman bilim adamının Türkiye'ye davet edildiğini hatırlatan Tarhan, “Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine kurulmasında Alman bilim adamlarının büyük rolü vardır. Bir çok üniversitemizin kurulmasından sanatsal gelişmelere kadar Alman bilim adamlarının büyük rolü olmuştur. Yine başta Başkentimiz Ankara ve Mersin olmak üzere bazı kentlerin imar planları da Alman bir mimar tarafından projelendirilmiştir” dedi.

Tempelhof-Schöneberg ile kardeşlik ilişkilerine son derece büyük önem verdiklerine de vurgu yapan Tarhan, “Belediyemiz ve Tempelhof-Schöneberg ilişkilerine son derece önem veriyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimiz ve ortak projelerimiz sayesinde çok büyük dostluklar yaşadık. Belediye meclisimiz tarafından oybirliği ile alınan karar sonrası ilçemizde Tempelhof-Schöneberg adına büyük bir park oluşturduk. İlişkilerimizin hayata geçirdiğimiz Mezitli Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi gibi somut projelerle daha da güçleneceğine inanıyorum. Gönüllerini ve kapılarını sonuna kadar açarak Türkiye-Almanya dostluğuna güç veren basta Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Angelika Schöttler, değerli meclis üyelerine ve teknik personele yürekten teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.