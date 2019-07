Başkan Tarhan, Ankara'dan iyi haberlerle döndü

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin milletvekili Lütfi Elvan ile araya gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçedeki bazı kamusal alanların kullanım ve plan sorunlarının çözümü ile yeni yatırımlar için destek sözü aldı.

Tarhan, Elvan'ı ziyaret ederek, Mezitli'nin planlı bir şekilde gelişmesi ve kalkınması amacıyla istemlerini iletti. Elvan'a istem ve önerilerini sunan Tarhan, Mezitli'ye umutlu döndü. Mezitli'de son dönemde tartışma konusu olan kamuya ait arazilerin, imar planında öngörülen kullanım kararları ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesi konularında hazırladığı dosyaları Elvan'a sunan Tarhan, alternatif çözüm önerilerini de anlattı. Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz'ün de bulunduğu ziyarette Tarhan, Elvan'la kamuoyunda uzun süredir tartışılan Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı ve son dönemde bu alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan yeni imar planı ile ilgili bilgiler sundu. Öte yandan Tece bölgesinde, TOKİ mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında spor ve yeşil alan yapılmak üzere ayrılan yaklaşık 75 dönümlük alan görüşüldü. Ziyarette Mezitli ilçesinde ihtiyaç duyulan yeni bir küçük sanayi sitesinin tesis edilebilmesi için, kent içinde kalmış ihtiyaca cevap vermeyen ve gelişme olanağı bulunmayan mevcut sanayi sitesinin bulunduğu alanın yeni kentsel kullanımlarla değerlendirilmesini sanayi siteleri için alternatif alanların planlanması ve tesis edilebilmesi için TOKİ aracılığı ile proje çalışmalarının yapılması önerildi. Bunun için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık nezdinde sürdürülen çevre düzeni planı değişikliği çalışmaları, uzun süredir kullanılmadığı için metruk hale gelen ve çevre kirliliğine neden olan, Menderes Mahallesi kıyı kesiminde yer alan yaklaşık 37 dönümlük büyüklüğe sahip olan eski İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği Tesisinin bulunduğu alanının değerlendirilmesi ve kente kazandırılması gerektiği konuları Elvan'a sunuldu ve sorunların çözümü için destek talebinde bulundu.

Mezitli'de turizm alanında yaşanan sorunlar hakkında hazırladıkları dosya ile Ankara'ya gittiklerini ifade eden Başkan Tarhan, MElvan ile uzun soluklu görüşme imkanı bulduklarını söyledi. Elvan'a Bakanlık tarafından yeni onaylanan imar planları tartışma konusu olan, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkında yapılaşmanın önünün açılmaması gerektiğini, dolgu amaçlı imar planlarının alanın korunması gereken değerlerini yok edeceğini, Tece'de yeşil alan ve spor alanı olarak planlı bulunan TOKİ mülkiyetindeki yaklaşık 75 dönüm büyüklüğündeki alan konularında raporlar sunduklarını, Tece'de bulunan alanın her sene düzenlenen narenciye festivali ve benzer etkinlikler için de değerlendirilebileceğini, bunun için Mezitli Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdiğini belirten Tarhan, "Bakanımız her iki bölgenin halka açık olarak kullanılması konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerini söyledi. Yine atıl durumdaki Bakanlık tesislerinin çürümeye terk edilmişliğinden kurtarılması için çalışma yapacaklarını de bildirdi. Konu ile yakından ilgileneceği sözü bizleri son derece mutlu etmiş ve umutlandırmıştır. Ümit ediyorum ki ilçe sınırlarımız dahilinde olup tüm kente hizmet verecek nitelikteki bu alanlar, en uygun şekilde vatandaşların ortak kullanımına sunulacaktır. Milletvekillerimize ve Sayın Bakanımıza gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.