Başkan Tarhan: "Belediye başkanının beldesindeki uçan kuştan haberi olması gerekir"

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin öncülüğünde 'Mezitli Site ve Apartman Yöneticileri Derneği tarafından “Mezitli'de Site Demokrasisi” konulu panel gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde Doç. Dr. Ulaş Bayraktar'ın konuşmacı olarak yer aldığı paneli , Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, site yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Panelde site ve apartman yöneticileri yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Mezitli genelinde 3 bini aşkın site bulunduğuna dikkat çekilen panelde, sitelerin birlikte hareket etmesinin hizmet almada sağlayacağı avantajlar anlatıldı.

Hemşerilik ölçeğinin site bazında oluşturulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, "Depremde gördük, yıkılan binanın altında bize el uzatan komşumuzdu. Pandemi sürecinde kurumlardan önce komşumuzdan destek aldık. Bunun kriz dönemlerinde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şuan da benzer bir ekonomik krizden geçiyoruz. Bu süreçte biz yaşadığımız siteye, komşumuza ne kadar destek olabiliriz. Komşularımızla ne denli bir araya geliriz. Bunun vesilelerini oluşturmak gerekiyor. İşte kurulan bu dernek uzak kaldığımız komşuluk ilişiklerini yeniden sağlayabilir. Neden site kütüphanesi ya da benzeri bir isim altında kitaplarımızı paylaşmayalım? Farklı günlerde çocuklarımıza sırayla bakmayalım? Bir gün birimiz, diğer gün komşumuz baksın. Belki de sadece yılda bir kez kullandığımız matkap için o kadar parayı tek başımıza verelim mi? Komşu dayanışması böyle bir şey. Bunu hemşeri dernekleri çok iyi yaptı. Bir işi yapan komşumuz varken neden hiç tanımadığımız tamirciyi aramak için zaman harcayalım? Üreten bir kadın varsa bunu neden kendi iç bünyemizde tanıtımını yapmayalım? Ya da hasta bir komşumuz varsa bir iş iletişimle yardımına koşmayalım? Biz neden bunu site ölçeğinde başarmayalı" dedi.

"Başkan kimsesizlerin kimsesi olmalı"

Mezitli halkının Türkiye baz alındığında çok iyi durumda olduğunu kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Belediye başkanının beldesindeki uçan kuştan haberi olması gerekir. Başkan kimsesizlerin kimsesi olmalı. Beldesindeki bir kişinin aç okula gitmesine, aç yatağa girmesine izin vermemesi gerekir. Yol, asfalt, kaldırım, park, spor alanı gibi hizmetler bitmez. Önemli olan ayakkabısının altı delik olan çocuktan haberdar olmak. Okula soğuk havalarda kabansız giden çocuktan haberi olmak, hasta yatağı bulunmayandan haberdar olmaktır. Peki, bu iletişim ağını nasıl gerçekleştireceğiz? Hala kadınlarımız, emeklilerimiz gündüz televizyon başında saçma sapan bazı programları izleyerek zamanlarını geçirmekte. Oysa çoğunun 100 metre ilerdeki emekli evinden, gönüllü evlerinden, aktif yaş alma merkezlerinden, kadın danışma merkezinden haberi bile yok. Yıllardır ücretsiz yazlık sinemamız var. Çoğu insanın bunlardan haberi bile yok” diye konuştu.

Kurulan derneğin çok önemli bir işlevi yerine getireceğini savunan Tarhan, “Bildiğiniz gibi Mezitli'de yerleşim genelde site, apartman biçimindedir. Site ve apartman yöneticilerinin daha bilinçli olmalarını, belediye ile daha yakın diyalog içerisinde olmalarını istiyoruz. Bu kenti beraber yönetmek istiyoruz. Site ve apartman yöneticileri bağlamında özellikle şu hususlarda sorun yaşıyoruz. Yöneticilerin çoğu Kat Mülkiyet Kanunundan tam olarak haberdar değiller ve uygulamıyorlar. Biz kat malikleri ile kötü olmayalım diye belediyenin kendi yetkilerini kullanmamızı istiyorlar. Oysa yöneticiler site ve apartmanlarındaki sorunları bu yasa çerçevesinde çözebilirler. Bazen de sorunun parçası yönetici olabiliyor. Görüşüm odur ki eski ve yeni yöneticiler arasındaki anlaşmazlıklar, kat malikleri arasındaki uyuşmazlıklar öncelikle ombudsman gibi bir oluşum ile çözümlenmelidir. İşte tamda burada düşündüğümüz örgütlenme devreye girebilir. Yukarıda saydığım sorunların hızlı şekilde giderilebilmesi için, belediye sınırlarındaki her şeyden çok hızlı haberdar olmamız için site ve apartman yöneticilerinin dernek veya dernekler bünyesinde örgütlenmesini yıllardır yineledim. Nihayet bu amaçla iki dernek kuruldu. Mezitli ve Tece Site Apartman Yöneticileri Dernekleri adı altında. Özendirmek için öncelikle bir derneğe yönetim yeri yapma sözü vermiştim. Bu gerçekleşiyor. Tüm site ve apartman yöneticilerinin bu tür örgütlenmenin içerisinde olmalarını istiyorum. Bu dernekler aracılığı ile halkımıza daha hızlı ulaşacağız. Hizmet önceliklerimiz daha isabetli olacaktır. İmar Planları, Belediye yetki ve sorumluluk alanları, sıfır atık, geri dönüşüm gibi konularda eğitim çalışmalarını birlikte yaparak bu alanlardaki hizmetlerimizde etkinlik sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Tarhan, kuruluşu tamamlanan ''Okul Aile Birlikleri Yöneticileri Derneği'' ve kurulmasına çalışılan ''Site ve Apartman Görevlileri Derneği'' ile ''Site ve Apartman Yöneticileri Dernekleri'' işbirliği içerisinde çalışarak kılcal damarlar gibi Mezitli'nin her yerini ağ gibi kuşatarak Mezitli'yi Türkiye'de örnek ilçe haline getireceklerini söyledi.