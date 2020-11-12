Başkan Tarhan cami inşaatını gezdi

Başkan Tarhan, Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin, Mezitli Merkez Camisi eski müezzinlerinden Sait Toprak, Belediye Meclis Üyesi Ali Doğaner ve mahalle muhtarları ile birlikte Mescid-i Aksa Camisini ziyaret etti. Tarhan, ziyarette cami içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Başkan Tarhan, günümüzde en büyük ihtiyacın hangi inanç ve görüşten olursa olsun insanların bir arada olması olduğunu vurgulayarak, cami yapımı süreciyle ilgili bilgiler verdi. Pek çok farklı konuda olduğu gibi halkın taleplerini her zaman dinlediklerini ve ellerinden geldiği kadarıyla yerine getirmeye gayret gösterdiklerini belirten Tarhan, “Belediyelerin asli görevi demokratik bir biçimde halkın ortak taleplerini değerlendirmek ve uygulamaktır. Yeni Mahallede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen cami talebine olumlu yanıt vererek 2 bin 610 metrekarelik belediyemize ait bu alanı cami yeri olarak ayırdık. Büyük bir törenle temelini attığımız camimiz tamamlanma aşamasında. Mezitlililere büyük bir hizmet daha sunmuş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.