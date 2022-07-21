Başkan Tarhan Davultepe esnafı ile buluştu

Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette, Davultepe esnafına hayırlı işler dileyen Tarhan, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti, ilettikleri soruların çözümünü sağladı.

Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezini ziyaret ederek burada bulunan kursiyer ve gönüllülerle sohbet gerçekleştiren Başkan Tarhan, Soydaş Sitesine de giderek halk günü toplantısı yaptı. Bulduğu her fırsatta halkla iç içe olmaya gayret gösterdiğini belirten Tarhan, görev yaptığı ilk 5 yıllık dönemde belediye hizmet binası başta olmak üzere site ve mahallelerde yaptıkları 'Halk Günleri' ile vatandaşlara ulaşarak birlikte yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Tarhan, “5 yıl boyunca vatandaşlarımızla iyi diyaloglar geliştirdik. Karşılaştıkları sorunları, belediyemizle ilgili düşünceleri doğrudan duyma şansı yakaladık. Bu halk günlerimiz yine belirli aralıklarla devam ediyor. Ancak gelen vatandaşlarımızdan özel görüşme talepleri yoğunlaşmaya başladı. Her mahallede defalarca 'Halk Günü' yaptıktan sonra daha farklı vatandaşımıza ulaşabilmek adına bu kez esnaf ziyaretlerimizi artırmaya karar verdik. Yanımıza kalabalık olmayacak şekilde icracı bir müdürümüzü de alarak esnaflarımız ve halkımızla sohbet ediyoruz. Çat kapı kahvelere girerek mini toplantılar yapıyoruz. Böylece daha önce ulaşma imkanı bulamadığımız vatandaşlarımıza da ulaşmış oluyoruz. Bu tür ani ziyaretler daha faydalı oluyor. Sıcağı sıcağına sorun ve talepleri alıyoruz ve çözülmesini sağlıyoruz” dedi.