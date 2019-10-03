Başkan Tarhan, din görevlileri ve imamlarla bir araya geldi

Mezitli Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri ve imamlara kahvaltı düzenledi. Belediye kafeteryasında gerçekleşen kahvaltıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Müftüsü Süleyman Şahin, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve imamlar katıldı.

Görevli bir imamın Kur'an-ı Kerim okuduğu kahvaltıda kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Şahin, ihtiyaç duyduğu her zaman Başkan Tarhan'ı yanında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahvaltı programını hazırlayan Tarhan'a ve belediye personeline teşekkür eden Şahin, “Belediye Başkanımız Neşet Tarhan bizlere birçok konuda destek oldu ve ilçemiz için talep ettiğimiz konuları yerine getirdi. Kendisinden ve belediye çalışanlarından Allah razı olsun. İlçemizdeki tüm imam arkadaşlarımızı burada ağırlayarak, kahvaltı ikramında bulundu. İlçemize güzel hizmetler sunan başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarıları diliyorum” dedi.

İlçe Müftülüğüyle çok uyumlu olduklarını dile getiren Başkan Tarhan ise “Göreve geldiğimden bu yana İl Müftülüğü olsun, İlçe Müftülüğü olsun hepsiyle yakın diyalog içerisindeyiz. Mezitli İlçe Müftülüğüyle çok uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bize bildirdikleri talepleri hemen yerine getirmeye gayret ediyoruz. Belediyemiz ve hayırseverlerimizin işbirliği içerisinde Yeni Mahallede ve Merkez Mahallesinde iki caminin temelini attık. Yakın tarihte hizmete açılması bekleniyor. Kent Merkezi projemiz kapsamında Mezitli hal kompleksi içerisinde bulunan caminin yerini de ilçe müftülüğümüz ile birlikte projeye uygun bir bölgeye taşıyacağız. Müftülüğümüzden gelen talep üzerine camilerimizin her türlü tadilat ve temizlik işlerini sağlıklı bir şekilde yapıyoruz, eksiklerini gideriyoruz. Camiler ve Din Görevlileri Haftasının halkımız ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra Mezitli Belediyesi Meclis Salonuna geçen imam ve din görevlileri, Müftü Şahin başkanlığında ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.