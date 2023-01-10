Başkan Tarhan: "Emeklilerin istediği yaşamı sunmak için çalışıyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve gelir gelmez ilk hizmetlerinden olan emekli evini hayata geçirdiklerini belirterek, "Emeklilerin ne istediğini biliyoruz ve onların istediği bir yaşamı sunmak için çalışmalarımızı programlıyoruz. Çünkü biz 'mutlu Mezitli' sloganı ile yola çıktık ve Mezitli'de halkımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi emekli evi, konumu ve imkanlarıyla sadece kentte yaşayanların yanında komşu ilçelerden gelen vatandaşların en büyük tercih mekanlarından birisi olmaya devam ediyor. Emekli vatandaşlar; Mezitli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren emekli evini dinlenme, kitap okuma, vakit geçirme ve sosyal ilişkiler kurmak amacıyla tercih ediyor.

"Emeklilerin ne istediğini biliyoruz"

Mezitli'de yaşayanların genel olarak emekli ağırlıklı kesim olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hizmetlerini vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini söyledi. Göreve geldiği ilk yıllarda ilk projelerinden olan emekli evini faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Tarhan, "Emeklilerin ne istediğini biliyoruz ve onların istediği bir yaşamı sunmak için çalışmalarımızı programlıyoruz. Çünkü biz 'mutlu Mezitli' sloganı ile yola çıktık ve Mezitli'de halkımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mezitli Deresinin kullanılmayan çevresinden faydalanarak bu bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Emekli evimizin yanında kadın üretici pazarımız, balık pazarımız, Mezitli Kent Konseyi ve STK binamız, su parkımız bölgenin daha kullanılan bir yer olmasını sağladı. Burada emeklilerimiz boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirmenin yanında farklı faaliyetlere katılıyorlar, yeni dostluklar kuruyorlar, güzel vakit geçiriyorlar" dedi.

Emekli vatandaşlar ise "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bize hediye ettiği emekli evimiz bizim için çok önemli bir mekan oldu. Kahvehanenin sigara kokusu, gürültüsü ve insanın yozlaştıran kültürüne karşı Emekli Evimiz bizim uğrak alanımız. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızın anlattıklarını duyunca ne kadar önemli bir şeye sahip olduğumuzu daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.