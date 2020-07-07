MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüs salgınının başlangıcından itibaren maske üretimine başlayarak, binlerce vatandaşa maske ulaştırılmasını sağlayan gönüllülere teşekkür etti. “Türkiye'nin, hatta dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yok” diyen Başkan Tarhan, gönüllü maske ordusuna teşekkür belgesi verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, korona virüs sürecinde zaman geçirmeden maske üretimine başlayan ve maskeleri vatandaşlara ulaştırılmak üzere belediyeye teslim eden gönüllülerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Tarhan, gönüllülere günün anısına teşekkür belgesi verdi.Gönüllüler arasında yer alarak maske dikimine destek olan belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı buluşmada, Kızılay Mezitli Şube Başkanı Bekir Özarslan da teşekkür belgesini aldı. Başkan Tarhan, dikilen maskelerin dezenfektanını sağlayan özel bir hastaneye de teşekkür belgesi verdi.

Yemekte, Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Sanatçısı Başak Karatepe de Başkan Tarhan'a kendi işlediği süs tabağını hediye etti.

“Türkiye'nin, hatta dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yok”

Buluşmada konuşan Tarhan, Mezitli ailesinin Türkiye'ye örnek işlere imza attığını belirterek, “Türkiye'nin, hatta dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yok. Mezitli'nin yüreği zengin insanları hiçbir vatandaşımızı maskesiz bırakmamak için el ele vererek örnek oldular. Tüm Mezitlililere teşekkür ederim” dedi.

Gönüllülük olgusuna her zaman büyük değer verdiğini ifade eden Tarhan, “Harekete geçen gönüllülerimiz kolları sıvayarak maske dikimine girişti. Örnek bir tavır sergileyerek büyük Mezitli ailesinin hiçbir ferdini maskesiz bırakmamak için çalışan belediyesine destek oldu. Korona virüs döneminde gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu daha yakından gördük. Gönüllülerimizin üretimleri ile olağanüstü bir başarı sağladık. Hepsi bir aile gibi her türlü desteği verdiler. Çok farklı bir uygulama ve Türkiye'de bunun bir örneği de yok. Bizden bilgi alıp uygulamaya çalışanlar var, ancak aynı başarıyı yakalayamadılar. Bu da Mezitli'nin farklı bir özelliği. Çünkü burada yaşayanlar hepsi büyük bir ailenin üyeleri. Gönüllülerimiz, dolmuş parasını, yemek parasını kendisi vererek büyük işler başarıyor. Avrupa ülkeleri ile kıyasladığınızda sayısı az olabilir ama daha inançlı güzel örnekler sergiliyorlar” diye konuştu.

“Gönüllülerimizi ödül olarak geziye götürmek istiyoruz”

Gönüllüleri, teşekkür ödülü olarak Anıtkabir'e, Mevlana'ya, Göbeklitepe'ye, Çanakkale'ye gönderebileceklerini de belirten Tarhan, “Emeğinizin karşılığını maalesef maddi olarak veremiyoruz. Hatta teklif ettiğim zaman gönüllülerimiz bizzat karşı çıktılar. Biz de bu cömert davranışlarının karşılığı olarak onları geziye gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mezitli'de bulunan gönüllü evleri ile ilgili de bilgiler veren Tarhan, “Mezitli'nin farklı noktalarında 9 tane gönüllü evimiz var. Bu evlerde kurslar oluyor. Mantı, sıkma yapıp satan var. Ürettiklerini satıp çocuk okutan var. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun; dini, inancı ne olursa olsun gönüllü evlerimizde bir araya gelerek üretimde bulunsun istiyoruz” dedi.