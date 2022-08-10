Başkan Tarhan: "Gönüllü vatandaşlar belediyenin en büyük gücü"

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan gönüllüler ile bir araya geldi.

İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, gönüllü vatandaşlar Mezitli cadde ve sokaklarında karşılaştıkları sorunlar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. En küçük gönüllü minik Mina'nın da katıldığı buluşmada, gönüllülük bilincinin yayılması için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Gönüllü vatandaşlar, gönüllü çalışmaları sırasında yaşadıklarını aktarırken Başkan Tarhan, aksaklık yaşanan konuların çözümü için talimat verdi. Gönüllülük kavramının Mezitli'de iyice yerleştiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, çalışmalarında avantaj sağlayacak bir dizi destekte bulunmak istediklerini söyledi. Farklı alanlarda çalışan gönüllülere tanıtım kartı verdiklerini ve Mezitli Belediyesinin pek çok hizmetinden ücretsiz olarak yararlandıklarını belirten Tarhan, “Mezitli'de oluşan gönüllük kavramının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum. Belki grup grup başarılı örnekler vardır ancak böylesi farklı alanları kapsayan gönüllük kavramının olduğunu sanmıyorum. Çünkü bizim gönüllülerimiz sadece bir alanda faaliyet yapmıyor. Gönüllü serasında emeklimiz Selman Kalender tek başına Mezitli Belediyesi aşevinin sebze ihtiyacını karşılıyor. Kompost üretim gönüllülerimiz aynı zamanda öğrencilere ekonomik katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyorlar. Gönüllü evlerimiz onlarca kızımızın eğitimine katkı sağlıyor. Belediyemize hayırsever olarak destek veren, Mezitli'nin Filizleri projemizde çocuk okutan gönüllülerimiz, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifinde üretim yapan gönüllülerimiz var. Belediyemize ve kentimize katkı sağlayan bu insanlarımızı desteklemek istiyoruz. Projelerimizden ve tesislerimizden ücretsiz yararlanmalarını, tarihi, kültürel ve sosyal geziler yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Tarhan, daha sağlık bir kent ve dayanışma içerisinde bir toplum için vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. Gönüllü vatandaşların belediyenin en büyük gücü olduğunun altını çizerek, Mezitli'nin hemen her bölgesinde gönüllü evi açtıklarını dile getiren Tarhan, “Her türlü etkinlik ve buluşmada gönüllü evlerimizi kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun doğum gününü, kadınların altın günü buluşmasını Gönüllü evimizde yapın. Yine gönüllü olarak çalışmalara destek olun. Özellikle Covid-19 sürecini halkımızın gönüllü desteği ile rahat atlatan ilçelerden birisi olduk. Halkımız evlerinde ve gönüllü evlerimizde maske dikti, gıda desteği sağladı ve bu zorlu süreci dayanışarak atlattık. Vatandaşlarımızı da bu gönüllü ordusuna katılmaya davet ediyorum. Hem Mezitli Belediyesiyle olan iletişimin daha kolay olması hem de yaşanan sıkıntıların el birliği ile çözüme ulaşması, ancak halkımızın iş birliği yapmasıyla daha verimli olacaktır. Biz de gönüllü çalışmalarımıza katılan vatandaşlarımıza ekonomik destek sağlayamasak da pek çok hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Mezitli'yi diğer kentlerden farklı kılan en büyük yönü, vatandaşlar arasında olan bu dayanışma ve birliktelik ruhudur. Mezitli Belediyesinin en büyük gücü de halkının bu desteği ve güvenidir” diye konuştu.