Başkan Tarhan: "İlçemizin her yerine değer kazandırdık"

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kırsal bölgede bulunan mahallelerde temaslarda bulunarak, "İlçemizin her yerine değer kazandırdık" dedi.

Geçtiğimiz hafta Doğançay, Tol, Kocayer mahallelerini ziyaret eden Başkan Tarhan, bu haftaki programında 5 farklı mahalleye yer verdi. Başkan Tarhan, Çevlik Mahallesi'nden başlayarak, Pelitkoyağı, Takanlı, Kuzucu ve Cemilli mahallelerindeki vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlere özellikle kadın üreticiler büyük ilgi gösterdi. Başkan Tarhan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, önerilerini değerlendirdi ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mezitli'deki yaşayanların ayrıcalıklı olduğunu söyleyen Tarhan, “Kırsal bölgemize ayrı bir önem veriyoruz. Burada muhtarlarımız, vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerilerini belediyemize bildiriyor ve bizlerde program dahilinde en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizdeki bütün mahallelerimizi gezerek, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu buluşmalarımızın çok faydalı olduğuna inanıyorum. Daha önce halk günü etkinlikleri düzenlerdik. Şimdi bunu farklı bir boyuta dönüştürerek, mahalle mahalle gezip vatandaşlarımızı dinleme fırsatı buluyoruz. En önemsediğimiz çalışmalarımızdan birisi de kırsal bölgemizde bulunan vatandaşlarımız ile kentte yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirmek. Bunu Kadın Üretici Pazarı projelerimiz ile yaptığımıza inanıyoruz. Ayrıca ilçemiz genelinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Mezitlimiz ciddi değer kazandı. Sadece Mezitli merkez değil, kırsal bölgemizin de değer kazanması için caba sarf ediyoruz. Ve bu bölgelerimizin de önemli derecede değer kazandığını görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.