Başkan Tarhan, kadın üreticilerle bir araya geldi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve gelirken söz verdiği Kadın Üretici Pazarının ilkini hemen birkaç ay sonra açtıklarını hatırlatarak, "Bugün sayısı 8 olan Kadın Üretici Pazarlarımızda tezgah açan kadınlarımız çok büyük işler yaptı" dedi.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan kadınlar, yeniden aday gösterilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya geldi. Bir düğün salonunda buluşan kadınlar, Çin'de düzenlenen ve dünyada çok sayıda belediyenin yer aldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel Inovasyon Ödülleri'nde kazanılan şampiyonluğu Başkan Tarhan ile birlikte kutladılar.

Göreve gelirken söz verdiği Kadın Üretici Pazarının ilkini hemen birkaç ay sonra açtıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bugün sayısı 8 olan Kadın Üretici Pazarlarımızda tezgah açan kadınlarımız çok büyük işler yaptı. Ekonomik özgürlüklerini kazanmanın yanında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Üniversitelerde tez konusu oldu, başka belediyeler kendi bölgelerinde uygulamak için örnek aldı. Mezitli'nin yüreği büyük kadınları ülke sınırları arasına sığmayarak dünyanın dev şehirleri arasından sıyrılarak şampiyon oldu. Kanada'dan bir heyet benzerini yapmak için önümüzdeki aylarda inceleme gezisine gelecekler” ifadelerini kullandı.

Mezitli'de üreten her kadın için işyeri açtıklarını ifade eden Tarhan, “Kadınlarımız, benim de beklemediğim ölçüde büyük başarı kazandı. Ayakları üzerinde daha dik duran, ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlarımızla farklı ekonomik sınıflardan insanların kaynaşmasına vesile oldu. Mezitli Kadın Üretici Pazarı artık bir kimlik oldu, ayrıcalık belgesi oldu. Önümüzdeki günlerde bu aileyi daha da büyüteceğiz. Önümüzdeki günlerde kadınlardan oluşan bir müzik grubu olacak ve çok farklı sanatsal ve kültürel etkinlikte bu kadınlarımızı göreceğiz” diye konuştu.

Kadınlar adına konuşan Meryem Keskin ise ürününü daha önce sokak aralarında sattığını ancak Kadın Üretici Pazarının açılmasıyla hayatının değiştiğini söyledi.