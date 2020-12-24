Başkan Tarhan, Kılıçdaroğlu'na Mezitli'yi anlattı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile video konferans sistemi üzerinden görüşerek, ilçeyi anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu tarafından ilçe belediye başkanlarını buluşturan toplantıda, belediyelerin 'güç ve etki' analizi, ‘tehditler' ve ‘fırsatlar' maddeleri tartışıldı. Mezitli'de gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Başkan Tarhan, projelerin hayata geçirilmesinde yaşanılan zorluklara da değindi. Belediyelerin 2 yıllık sürede yapılanlar ve bundan sonraki yol haritasının masaya yatırıldığı ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un koordine ettiği toplantıda, belediyelerin 'kentsel dönüşüm' ve 'gençlik/istihdam' politikaları da ayrı ayrı gündem maddeleri olarak konuşuldu. Bu konuda geliştirilebilecek yeni projeler değerlendirildi.

Yaptığı konuşmada karşılaştıkları yasal zorluklara değinen Başkan Tarhan, “Tüm bu olumsuz koşullara rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye ortalamasının yüzde 5.5 üzerinde nüfus artış oranı olan kentimiz, 2019'da konut satış oranında yüzde 80 artışla Türkiye'nin en fazla büyüyen ilçesi oldu. Planladığımız şekilde kaynaklarımızı verimli kullanarak hizmetlerimize aksatmadan devam ediyoruz” dedi.

Pandemi sürecinden de bahseden Tarhan, “Özellikle pandemi sürecinde esnaflarımıza destek olmak amacıyla 2021 yılı Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisini belediye olarak üstleneceğiz. Yine eğitim desteklerimiz aralıksız devam edecek. Bu yıl üniversitede okuyan 588 öğrencimize eğitim yardımı, uzaktan eğitime ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimize, EBA destek merkezinin yanı sıra Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizde ve Gençlik Kültür Evimizde internet ve bilgisayar desteği veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tablet dağıtım kampanyaları düzenledik. Kız öğrencilerimiz için Öğrenci Evimiz var” ifadelerini kullandı.

İstihdam alanında da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tarhan, “Kadrolu olsun, KHK'lı olsun emekliliği gelmiş tek bir işçimiz kalmadı. Biz emekliliği gelen çalışanlarımızın çocuklarını işe alarak çalışanımızın emekliliği kendiliğinden istemesini sağladık. Bu yolla hem daha genç ve dinamik bir kadro oluşturduk hem de uzun yıllar emek vererek kentimizin gelişmesine katkı sağlayan çalışanımıza destek olmak istedik. Gençleri de bu sayede iş sahibi yapmış oluyoruz. Yine Çocuk Gündüz Bakımevimizde çok sayıda öğretmenimizin mesleğini yapabilmesi için olanak sağladık. Yine kurslarımızdan belediye olarak hiçbir gelir düşünmeden tüm kazancı eğitim veren öğretmenlerimize katarak önemli bir kazanç sağlamalarının önünü açtık. Aynı zamanda 'Sokak ekonomisi' adı altında geliştirdiğimiz proje ile 700 kadınımızı iş sahibi yaptık. Bunun yanında önemli caddelerimizde çiçek üretimi yapan vatandaşlarımız için stantlar oluşturuyoruz. Mezitli'de üretim yapıp ta bunu kazanca dönüştürmek isteyen her vatandaşımıza sağlanan olanak var” diye konuştu.