Başkan Tarhan, Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününde de belediyeye bisikletle gitti

MERSİN (İHA) – Sık sık bisikletle belediyeye giderek, vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, dünya genelinde her yıl 12 Şubat'ta düzenlenen ‘Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü'nde de makamına bisikletle gitti.

Bisiklet kullanımını teşvik amacıyla gerçekleştirilen Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü, Mezitli'de sıradan bir gün görünümündeydi. Sık sık bisikletle mahalleler arasında tur atarak esnaf ve vatandaşlarla buluşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, belediyeye bisikletle gitti. Mezitlileri teşvik amacıyla sahil turu yapan ve mahalle aralarında da gezerek yolu uzatan Başkan Tarhan'a, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları eşlik etti.

Bisiklet turuna yoğun ilgi gösteren Mezitlililer, yol boyunca el sallayarak ve alkışla destek verdi. Havanın da güzel olması dolayısıyla neşeli bir ortamda gerçekleşen ‘Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü' etkinliğinde vatandaşları bisiklete binmeye davet eden Tarhan, özellikle pandemi döneminde virüse ve kısıtlamaların neden olduğu olumsuz etkilere karşı spor yaparak daha güçlü durulacağını söyledi.

Mezitlililer için sıradan bir gün olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Günümüzde şehirlerin en önde gelen sorunları arasında çevre, sağlık ve aynı zamanda ‘ulaşamama' başı çekiyor. Avrupa'da bunun önüne geçebilmek adına bisiklet kullanımını artırıcı önlemler alınıyor ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Şehrin olumsuz etkilerini azaltacak en önemli ulaşım aracı bisiklet ve işe bisikletle gitmenin bireye ve kente sağladığı birçok fayda var. Çevrenin kirlenmesi, trafiğin neden olduğu stresin azaltılması, karbonmonoksit gazının düşürülmesi ve daha da önemlisi spor yaparak vücudumuzun hareket ihtiyacını karşılaması dolayısıyla Mezitli'de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz. Mezitli Belediyesi olarak bu konuda çok önemli projeler geliştirdik. Sağlık Bakanlığımızla birlikte bin 350 bisiklet dağıttık. Yaklaşık 20 kilometre farklı bölgelerde bisiklet yolları yaptık. İnsanları teşvik edebilmek adına bisiklet kullanma etkinlikleri düzenledik. Bugün de İşe Bisikletle Gitme Günü. Bu belki pek çok yer için özel bir gün olabilir ama Mezitlililer için sıradan bir gün. Katılan, destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.