Başkan Tarhan muhtarlarla buluştu

Mezitli Belediyesi Down Kafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda, muhtarlara yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Tarhan, muhtarların mahalleleri ile ilgili sorun ve görüşlerini de dinledi. Daha iyi hizmet vermeleri açısından ilçe ve büyükşehir belediyeleri arasındaki koordinasyonun sağlıklı olması gerektiğine işaret eden Tarhan, belediye olarak kent için çok güzel çalışmaları el birliği içinde gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da aynı aşkla ve sevgiyle Mezitli'ye kazandırmaya çalışacaklarını söyledi. Tarhan, “31 Mart'ta hem belediye seçimleri hem de muhtarlık seçimleri var. Tabi bizim için 5 yıllık süreç içerisinde sürekli muhatap olduğumuz sizlersiniz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksizin götürüyoruz. Amacımız her mahalleye eşit hizmet sunarak, daha yaşanılabilir güzel bir Mezitli oluşturmak. Bu hedefle belediyemizin tüm imkanları muhtarların ve mahallelerin hizmetinde oldu. Vermiş olduğunuz desteklerden ve hizmetlerden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyor, seçim çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Muhtarlar da Mezitli'de birlik ve beraberliği sağladıkları için Başkan Tarhan'a teşekkürlerini ilettiler.