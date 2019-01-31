Başkan Tarhan, personeliyle öğle yemeğinde buluştu

Mersin'in merkez Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, birlik ve beraberliği pekiştirmek, sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamının sürdürülmesi için belediye çalışanlarına yemek düzenledi.

Mezitli Belediye Binası Restoranında gerçekleşen yemeğe 600'e yakın personel katıldı. Mezitli Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilmesinden sonra ilk buluşmasını çalışanları ile yaptığını ifade eden Başkan Tarhan, "Aday olduktan sonra ilk buluşmamı sizlerle yapıyorum. Biliyorsunuz ki Mezitli'de Cumhuriyet Halk Partisinin art arda aday gösterilen ilk belediye başkanı oldum. Bunu sizlerin özverili çalışmalarına ve halkımıza borçluyum.Her yerde söylüyorum. Yeniden aday olduysam genel başkandan, yöneticisine ve örgütlere kadar herkesin yok sayamadığı Mezitli halkı sayesinde oldu. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız bu süreçte arkamızda oldu" dedi.

Yaptıkları bütün işlerde halkın gücünü hissettiklerini vurgulayan Tarhan, "Belediyenin üzerinden haksız kazanç kazanmak isteyen her kim olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun buna asla müsaade etmem. Önümüzde ki dönemde yine bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yüzden tehditte edildik ama düşüncemizden vazgeçmedik. Çünkü benim arkamda her zaman Mezitli halkı vardı. Ben onlara güvendim. Hak yedirmedik ve yedirmeyeceğiz. Kimse bu halkın hakkını yiyemez. 5 yıl önce aday iken ne isem, şimdi de o ve 5 yıl sonrada o olacağım. Ben halkın belediye başkanı olmaya devam edeceğim.Özveri ile görevini yerine getirmeye çalışan personelimizle birlikte bu güzel ilçemizi örnek bir ilçe yapmaya çalışıyoruz. Bütün personelimize çalışmalarında başarılar diliyor, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini bekliyorum" diye konuştu.