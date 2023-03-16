Başkan Tarhan, üreticilere toprak analiz cihazı hediye etti

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede bulunan çiftçilere 5 dakikada sonuç veren akıllı toprak analiz cihazı hediye etti. Cihazın ilçe genelinde kullanılabilmesi amacıyla Mezitli Belediyesi ve Mezitli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Akıllı toprak analiz cihazı kullanım protokolü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken arasında imzalandı. Protokol sayesinde bitkisel üretim yapan çiftçilerin toprak analizleri 5 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilecek. Yapılan toprak analizi sonuçlarına göre hangi bitkinin yetiştirilebileceği tespit edilecek olup, dengeli ve yeterli gübreleme yapılması sağlanarak, üretimde en büyük girdi kalemlerinden biri olan gübre konusunda maliyetler düşürülerek çiftçi ekonomisine katkıda bulunulacak. Proje çerçevesinde yıl sonuna kadar ilçe toprak haritası da çıkarılmış olacak.

"Toprak analizi sayesinde gübre kayıplarının önüne geçeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, "Akıllı toprak analiz cihazı ilçemizde yoktu. Çiftçilerimizle bir buluşmamızda başkanımız bu aleti alarak çiftçilerimize hediye edeceğini söylemişti. Bundan böyle Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yerinde toprak analizi yapılarak çiftçilerimize katkıda bulunacağız. Çiftçimizin yaşadığını en büyük zarar gübre kayıpları. Toprak analizi ile bilinçli gübre kullanımını sağlayarak bu kayıpların önüne geçeceğiz. Vatandaşımızın ekonomisini güçlendirerek emeğini daha iyi yerlere kullanmasını sağlayacağız” dedi.

"Toprak haritamızı bu yılın sonuna çıkarmayı planlıyoruz"

Uzun dönemdir Mezitli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile uyumlu bir şekilde ortak projelerle çalışmalara devam ettiklerini aktaran Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Kırsal alanda bulunan üreticilerimize elimizden geldiği ölçüde destek veriyoruz. Bu çalışmalarımıza bir gün bir yenisini daha ekleyerek akıllı toprak analizi cihazını hediye ettik. Yüksek ziraat mühendisi olmamdan ötürü, üreticilerimiz için toprak ve suyun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Özellikle şu günlerde birinci sorunumuz deprem afetiyse, ikinci sorunumuz kesinlikle kuraklıktır. Maalesef Türkiye'de bölgemizde önemli ölçüde kuraklık bekleniyor. Tarımda fazla su ve gübre kullanımı iyi bir şey değil. Bunun daha rantabl halde yapılması için önlemler almamız gerekiyor. Toprak analizine ihtiyacımız var. Daha önce aylar süren bir incelemeyle ücret karşılığı köylülerimiz toprak tahlili yaptırabiliyordu. Şimdi çiftçimiz 5 dakika kadar kısa bir sürede toprağının azot, fosfor değerini öğrenmiş olacak. Bilinçli gübrelemeden dolayı maliyette düşmüş olacak. Tarım İlçe Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol sonrası ilk toprak haritamızı bu yılın sonuna çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü yaşanan olumsuzlukları önlemede hazırlıklı olmak çok önemlidir. Nasıl depremde toprağın sağlamlık analizi çok önemliyse, tarımda da içerisinde bulunan minerallerin bilinmesi o derece önemlidir. Üreticilerimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.