Başkan Tarhan: "Üreticilerimize öncülük ettik"

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek, kırsal bölgede bulunan çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmeleri adına fikir alışverişinde bulundu.

Mezitli Belediyesi'nin tarıma ve kırsal bölgede bulunan çiftçilere yönelik yararlı ve kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Gürbüz, “Aynı zamanda meslektaşım yüksek ziraat mühendisi olan Başkanımız Neşet Tarhan'ı makamında ziyaret ettim. Odamızla birlikte ortak çalışmalarımızı ve ileri ki süreçlerde gerçekleştireceğimiz projelerimizi konuştuk. Tarımsal alanlarda yaşadığımız sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kendisiyle kurumlar arası diyaloglarımızı çok uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Ziraat Mühendisleri olarak Başkanımızla birlikte tarımımıza ve çiftçimize sahip çıkmaya görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Özellikle tarımla yaşamını sürdüren kırsal kesimlerde üretilen ürünlerin değerlendirilebilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Tarhan, "Mesleğim gereği bölgemizde tarımın gelişmesi için son derece hassas davranıyorum. Özellikle bölgemizde yoğun olarak yetişen şeftalinin para etmesi için bir alışveriş mağaza zinciri ile görüşerek, marketlerinde sattıkları şeftaliyi bu bölgeden almalarına öncü olduk. Yine, Kurban Bayramı süresince çiftçilerimizin Mezitli'nin diledikleri bölgesinde ürünlerini satmalarına izin verdik. Bu konuda hem üretici ürününün para etmesini sağladı hem de tüketicinin doğal ürüne ucuza ulaşmasının önünü açtık. Afetten zarar gören çiftçimize ilaç desteğinde bulunduk. Yine ürünlerinin daha uzun süre dayanması için soğuk hava deposu çalışmaları yapıyoruz. Tüm bunların yanında Kadın üretici pazarlarımızın çiftçiler için ne denli büyük önem arz ettiğini anlatmaya gerek yok" dedi.