Başkan Tarhan, vatandaşlarla bir araya geldi

Zabıta Müdürünün de eşlik ettiği yürüyüşte yol boyunca işyerlerine girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Alışveriş yaparken Başkan Tarhan'ı gören vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Farklı bölgelerde bu tür yürüyüşleri yaptığını dile getiren Tarhan, “Görev yaptığım süre boyunca vatandaşlarımızla iç içe olmaya gayret gösterdim. Çünkü en güzel fikirleri onlardan alıyor, eleştirileri varsa ilk ağızdan dinleme fırsatı buluyorum. Bu tür diyaloglar hem benim için hem de vatandaşlarımız için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz hizmetlerimiz hakkında vatandaşımızın neler düşündüğünü öğreniyoruz, vatandaşlarımıza da merak ettiği konular hakkında bilgiler veriyoruz. Yanlış bilinen şeyler varsa düzeltiyoruz” dedi.

Yaşayanların mutlu olduğu bir Mezitli için çalıştıklarını vurgulayan Tarhan, “Vatandaşları mutlu etmenin en iyi yolu onların istedikleri hizmetleri yapabilmektir. Ben geride kalan 5 yıllık hizmetim süresinde vatandaşlarımızın fikir ve görüşlerine büyük önem verdim. Halk Günleri, esnaf ve vatandaş ziyaretleri ve çat kapı ev ziyaretleri ile bir arada olmaya gayret gösterdik. Göreve gelirken, halkın bir başkanı olacak, Mezitli Belediyesi de halkın bir belediyesi olacak demiştik. Geride kalan 5 yılda vatandaşımıza halkçı belediye sunmuş olmanın gururunu yaşıyorum” diye konuştu.