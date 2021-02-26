Başkan Tarhan: “Yağmur suyu depolama sistemi uygulamalarına tam destek vereceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, doğal su kaynaklarının korunması için hayata geçirdiği ve 23 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirilmesine, Mezitli Belediye Başkan Tarhan'dan destek geldi. Türkiye'de bulunan su kaynaklarının yeterince değerlendirilmemesi ve azalması nedeniyle Başkan Tarhan, yağmur sularının yer altında depolanabilmesi için alternatif bir projenin uygulanması konusunda hassas davranacakları bilgisini verdi.

“Belediyemize gelecek projelerde hassas davranacağız”

Yağmur sularının üretimde kullanılabilmesi amacıyla alınan kararın uygulanabilirliğinin önemli olduğunu belirten Başkan Tarhan, yenilikçi teknolojilere sahip sağlık gereçleri ile su tüketiminin azaltılması, binalardaki su tesisatlarındaki kayıp ve kaçakların giderilmesi, yağmur suyu gibi alternatif kaynakların kullanılması, evsel nitelikli atık suların arıtılarak tekrar kullanılması, su sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde deniz suyundan tatlı su elde edilerek kullanılması gibi yöntemlerle suların yeniden kullanıma sunulabileceğine dikkat çekti. Tarhan, “Bundan sonra belediyemize gelecek projelerde yağmur suyunun tekrar kullanılabilmesi için yer altında depolanması konusunda hassas davranacağız. Günümüzde tatlı su kaynaklarının hızlı biçimde tüketilmesi ve kirlenmesi gibi sebeplerden ötürü gri suyun arıtılarak kullanılmasının yanında alternatif bir kaynak olan yağmur suyunun da kullanılması gündeme gelmiştir. Çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması binalarda su korunumu için alınabilecek önlemler arasındadır. Birçok ülkede bu yöntem ile kullanım suyundan büyük ölçüde tasarruf edilerek, su tüketim oranları daha alt sınırlara çekilmiştir. Yağmur suyunun toplanarak binalarda kullanımının yaygınlaştırılması, farklı ülkelerde farklı teşvik ve yasalarla desteklenmektedir” dedi.

Dünya genelinde alternatif su kaynaklarının üretilmesi adına çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Tarhan, “23 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren; 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılarda, çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilerek yağmursuyu toplama tankında toplanması ve gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanım amacıyla tesis edilecek ‘yağmur suyu toplama sistemi' uygulamalarına Mezitli Belediyesi olarak tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarhan, 2 bin metrekareden küçük parsellerde de süreç içerisinde uygulamalar başlayabileceğini belirtti.