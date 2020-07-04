Başkan Tarhan: “Yöneltilen eleştiriler asılsız ve dayanaksızdır”

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye tarafından satın alınan Fatih Parkı yanındaki arsada yapmayı planladıkları iş yeriyle ilgili ‘çevre' tartışmalarına yanıt verdi. Eleştirilerin asılsız ve dayanaksız olduğunu, tek bir ağacın bile kesilmeyeceğini belirten Tarhan, “İşi yalan haber yapma noktasına taşıyan basın mensuplarıyla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, büyük bölümü özel mülkiyete sahipken Mezitli Belediyesi tarafından satın alınan Fatih Parkı yanındaki arsayla ilgili tartışmalara yönelik açıklama yaptı. İleride rant amacıyla yok edilmesini önlemek için belediye adına tapusu alınan Fatih Parkı yanında yapılacak imar uygulamaları hakkında bilgi veren Tarhan, imar parselinde yapılacak düzenlemeyle ilgili Mezitli Belediye Meclisinde üyesi bulunan tüm parti temsilcilerinin oy birliği ile karar aldığına dikkat çekti. Park alanı üzerinde hisse payı bulunan 16 hissedarın başvurması üzerine mahkeme tarafından toplam 3 milyon 106 bin 675 lira kamulaştırma bedeli belirlendiği bilgisini veren Başkan Tarhan, arsa sahipleriyle yapılan pazarlıklar sonucunda söz konusu alanı 2 milyon 175 bin liraya Mezitli Belediyesine kazandırdıklarını söyledi.

“Bu eleştiriler tamamen asılsız ve dayanaksızdır”

7 Şubat 2020 tarihinde oy birliği ile alınan karar gereğince park içerisinde daha önce “içkili restoran” olarak kullanılan ve ağaçların bulunmadığı parselde yapmak istedikleri projeyi açıklayan Tarhan, “Daha önce içkili restoran olarak kullanılmasına ses çıkarmayanlar, nedense bizim belediye bünyesine geçip, hiçbir temel kazısı yapılmadan tamamen ahşap, çelik ve cam kullanılarak tek katlı iş yeri yapmamızdan rahatsız olmuşlardır. Bugüne kadar çevre konusunda verdiğim çaba göz önündeyken yöneltilen bu eleştiriler tamamen asılsız ve dayanaksızdır. Eski Mezitli bölgemizde bin 511 ağacın kesilmesi sırasında canımız pahasına verdiğimiz mücadele ile 100. Yıl Gümüşkum Tabiat Parkını ve Tece'de 76 dönümlük araziyi kurtarmak için verdiğimiz mücadelelerde yanımızda olmayanların, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği, tamamen ahşap ve camdan oluşan tek katlı işyerlerine ‘çevre' diyerek itiraz etmesi manidardır” dedi.

“karar, tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı”

Söz konusu arsada uygulaması yapılacak projenin Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisine mensup belediye meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildiğini hatırlatan Tarhan, “Biz imar planında ‘belediye hizmet alanı' olarak görünen boş parselin daha rasyonel kullanılması için bir proje geliştirdik. Uygulamayı yapacağımız bölgeyi de spekülasyona yer vermemek adına ahşap bariyerlerle çevirerek halkımıza gösterdik. Mezitli'yi çekim merkezi yapacak olan projemize destek olması gereken insanların sanki ağaçlar kesiliyormuş gibi ses yükseltmelerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

“Neşet Tarhan'ı çevreci olmamakla, yalan söylemekle suçlamak kimsenin haddi değildir”

Birlikte yönetim anlayışı ile alınacak kararlarda vatandaşlar arasında referandum, anket çalışmaları yapmasıyla Türkiye'de örnek gösterilen Mezitli Belediyesine suçlama yönetilmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Tarhan, “Açıklamamızı savunma ya da eleştirilere yanıt verme adına değil, kamuoyumuzu bilgilendirmek için yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve yerine getirdiği sözlerle tüm partilerin takdir ettiği Neşet Tarhan'ı çevreci olmamakla, yalan söylemekle suçlamak kimsenin haddi değildir. Geçmişte otogarla ilgili verdiğimiz mücadelede yine aynı şekilde savaş açan basın mensuplarının haklılığımızı gördükten sonra umarım başları öne eğiliyor ve yüzleri kızarıyordur. Biz bu konuda eleştiriye son derece açığız ve halkımızla her platformda projemizi anlatmaya hazırız. Ancak sırf çıkar amacıyla baskı kurmaya çalışanların ve işi yalan haber yapma noktasına taşıyan basın mensuplarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bazı çıkar çevrelerinin ve birkaç daire sahibinin deniz manzarasının kapanacağı kaygısıyla oluşturulmak istenen kaos ortamına asla izin vermeyeceğiz. Mezitli halkının hakkını ve malını kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.