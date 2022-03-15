Başkan Tarhan'a kadın dostu yerel yönetim ödülü

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarları kente yeni bir ödül daha kazandırdı. Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Mersin Şubesi tarafından Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a 2021 Kadın Dostu Yerel Yönetim Ödülü verildi.

Kadınların ekonomik özgürlüğü kazanarak sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamda daha fazla yer alması amacıyla hayata geçirilen kadın üretici pazarları Mezitli'ye ödüller kazandırmaya devam ediyor. 9 Kadın Üretici pazarında 800 kadının ürettikleriyle çok önemli gelire sahip olduğu proje, Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Mersin Şubesi tarafından 2021 Kadın Dostu Yerel Yönetim Ödülüyle ödüllendirildi. Her yıl Yöresine Değer Katan Önder Kadınlar adı altında düzenlenen törende ödülü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan adına eşi Sembol Tarhan ve Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş aldı. Ödülün, Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız tarafından takdim edilmesi sırasında sahneye çıkan üretici kadınlar salonu dolduran seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Dev ekrana yansıtılan slaytta kadın üretici pazarlarının kuruluşundan bu güne kadar gelen süreçte yaşanan iki kez dünya şampiyonluğuna uzanan öyküsü anlatıldı.

Ödül töreninde konuşan Nuran Kurtuluş, kadına değer veren ve her fırsatta yüceltmeyi amaç edinmiş bir kurumda görev yapıyor olmanın ve bu başarılarının takdir ediliyor olmasının gururunu yaşadığını söyledi. Mezitli'de yaşamanın herkes için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Kurtuluş, “Mezitli kadınların kendilerini özgür, bağımsız ve güvende hissettikleri bir kent. Başkanımız Neşet Tarhan'ın ortaya koyduğu projelerle Mezitli'de kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor” diye konuştu.

Kurtuluş, sanat ödülü alan Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğunun ödülünü de takdim etti.