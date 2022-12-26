Başkan Tarhan'dan fiyat denetimi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zabıta ekipleri ile birlikte ilçede bulunan zincir marketlerde, tezgah, raf ve kasadaki fiyat farklılıkları konusunda inceleme yaparken, rastgele seçilen ürünlerin son kullanma tarihlerine de bakıldı.

Çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil, tuvalet kağıdı gibi malzemelerinin özellikle denetleyen ekipler, çocukların yoğun şekilde kullandığı ürünlerin pahalılığını, kedi ve köpek mamalarının da fiyatlarının yüksek olduğunun altını çizdi.

Değerlendirmede bulunan Tarhan, "Halkımızın tüm gereksinimlerini ucuz ve sağlıklı biçimde karşılayabilmesi son derece önemli. Ancak yerel yönetimler olarak bizim bu konuda yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Ekiplerimiz fiyatların gerçekçi olması, ambalajlarının sağlıklı olması, son kullanma tarihine uyulması, gramajların doğru yapılmış olması gibi konularda sürekli denetimler yapıyorlar. Ancak denetimler esnasında görüştüğümüz alışveriş yapan vatandaşların ortak şikayetleri olan pahalılık konusu ancak hükümetin alacağı tedbirlerle önlenebilecek bir konu. Sağlıklı bir ekonomik politika ile vatandaşlarımızdan gelen bu haklı serzenişin önüne geçilmesi gerekiyor. Özellikle bebeklerin ve çocukların kullandığı ürünlerde fahiş denilebilecek ücretler söz konusu. Biz tamamen spontane ürünlerden seçerek gramajından tarihine, kasa fiyatına kadar incelemeler yaptık. Tüm bunlara rağmen Mezitli'de bulunan market ve AVM'lerde vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak, işletmelere haksız kazanç sağlayacak olumsuz bir durumun bulunmaması bizleri memnun etti. Ekiplerimiz belirli aralıklarla denetimlere devam edecek" dedi.