Başkan Tarhan'dan kadınlara çiçek

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın çalışanlarına, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle çiçek verirken, yarım gün idari izin jesti yaptı.

Kadın çalışanların odalarını dolaşarak tek tek çiçek veren Başkan Tarhan, yarım gün süreyle idari izinli olduklarının müjdesini verdi. Kadın odaklı çalışan bir belediye olduklarını söyleyen Tarhan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 8 Mart'ta da kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak işlerin aksamaması koşuluyla idari izin verdik. Biz sadece 8 Mart'ta değil her zaman kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Aynı işi yapan kadın çalışanlarımız, erkeklere oranla yüzde 5 daha fazla maaş alıyor" dedi.

Atatürk'ün, "Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünden yola çıkarak mutlu Mezitli'yi kadınlarla birlikte yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Tarhan, "Sosyal demokrat anlayışımızla hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Yine, mevcut kadromuzda bulunan yirmi müdürlükten onunda kadın müdürler görev yapıyor" diye konuştu.