Başkan Tarhan'dan karne hediyesi kitap

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bugün karne alarak ilk yarıyılı tamamlayan çocuklara karne hediyesi olarak kitap verdi. Karnelerini alan çocuklar gün boyu Mezitli Belediyesi'ne gelerek kitaplarını Halka İlişkiler Müdürlüğü'nden ve Başkan Tarhan'ın elinden aldılar.

‘Karne hediyeleri Neşet Amcadan' şeklinde yapılan duyuru ile Mezitli Belediyesi'ne karnelerini getiren öğrenciler kitaplarını aldılar. Dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden olan Küçük Karabalık, Alice Harikalar Diyarında, Pinokyo, Küçük Prens ve Atatürk'ün kaleme aldığı çocuklar için özel hazırlanmış Nutuk kitabını alan çocuklar, Başkan Tarhan'a hediyesi için teşekkür ettiler.

Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, Atatürk'ün “Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım” sözlerini anımsatarak, kitap okuyan çocukların tüm yaşamları boyunca başarılı olduklarını söyledi. Kitap okuma kültürünün yaygınlaşmasının önemini vurgulayan Tarhan, “Belediye olarak bizler her zaman kitap dostluğunun önemini vurguladık. Yaşadığımız sıkıntıların temelinde en az kitap okuyan ülkelerden birisi olmamız geliyor. Kitap okuma oranı arttıkça toplumsal ayrışmanın ve sıkıntıların önüne geçebiliriz. Biz, hem kitap okumanın önemine dikkat çekmek hem de çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak istedik” dedi.

Mezitli'nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini kaydeden Tarhan, “Belediyemizin birçok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik Merkezimizde, 10 Gönüllü Evimizde ve Down Kafede var. Mersin'in ilk kafe kütüphanesini bir hayırseverimizin desteğiyle açtık. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk olmak üzere dünya klasiklerinden önemli eserlerin yer aldığı on binlerce kitabı belediye olarak bastırıp ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Belediye olarak kitaba ulaşmak isteyen her yurttaşımıza destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarhan, Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'ne giderek ilk kez karne alan miniklerin sevincine de ortak oldu.