Başkan Tarhan'dan Mersin basınına ‘Basın Merkezi' sözü

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin bulunduğu binanın Mersin basınına uygun olmadığını belirterek, daha önce verdiği ‘Basın Merkezi' yapma sözünü anımsattı ve “Böyle bir merkez yaparız, projelendirmesini de sizlerle birlikte hazırlarız” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti. MGC Başkanı Turgay Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet eden Başkan Tarhan, gazetecilerin yaşadıkları sorunlar ve yerel basının içinde bulunduğu sıkıntıları bildiklerini söyledi. MGC'nin bugün yer aldığı binanın gazeteciler için uygun olmadığını belirten Tarhan, “Mersin'de gazetecilerin hak ettikleri bina bu olmamalı. Ben kendi adıma, mütevazı bütçemle yapabileceklerimi zaten söylüyorum. Sizlerle daha önceki buluşmamızda bir ‘basın merkezi' yapma sözü de verdim. Sizlerle birlikte konuşarak, hayalci olmadan, mümkün olabilecek ölçülerde bir merkez yapabiliriz. Burası bir lokal de olabilir, basın toplantılarının yapılabileceği daha donanımlı bir mekan da olabilir. Böyle bir merkez yaparız, projelendirmesini de sizlerle birlikte hazırlarız” diye konuştu.

Yerel basının çok zor şartlarda olduğunu bildiğini de vurgulayan Tarhan, belediyelerin mutlaka yerel basına destek olması gerektiğinin altını çizdi.

MGC Başkanı Demirtaş da ziyaretinden dolayı Tarhan'a teşekkür etti. Mersin basının gerek merkez gerek lokal olarak kullanabileceği bir yer sıkıntısı olduğunu ifade eden Demirtaş, bu konuda en kısa sürede destek beklediklerini söyledi.