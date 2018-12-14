Başkan Tarhan'dan miniklere özel tavsiyeler

Mezitli Belediyesi, öğrencilerin tarihi yerleri tanıması ve sosyal yaşam hakkında bilgiler edinmesi amacıyla gezi düzenledi. Gezi kapsamında öğrenciler, Soli Pompeiopolis antik kenti ve Down Kafe gibi tarihi ve kültürel alanları gezdi. Mezitli Belediyesi binasını ziyaret eden öğrenciler, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile de bir araya geldi. Minikler, belediye birimlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meclis salonunda belediye meclis üyelerinin yerlerine oturan minik öğrenciler, Tarhan ve Mezitli hakkında merak ettikleri şeyleri sordular.

Yöneltilen soruları tek tek yanıtlayan Tarhan, miniklere özel tavsiyelerde bulundu. Tarhan, geleceğin Türkiye'sinin mimarı olacak miniklere, kitap okumaları, çevreyi koruma gibi konularda miniklerden destek istedi.