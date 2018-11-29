Başkan Tarhan'dan öğrencilere: "Bol bol okuyun"

Mezitli'de bulunan Vali Şenol Engin İlkokulu 4. Sınıf Öğrencileri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

Mezitli Belediye binasını gezerek bilgiler alan minikler, Tarhan'a belediye yönetimi ve günlük yaşamıyla ilgili sorular sordu. Çocukların ilgisinin büyüklerin ilgisinden daha önemli olduğunu söyleyen Tarhan, "Onların hiç hesapları yok akıllarına geldiği gibi merak ettiği şeyleri soruyorlar. Çocuklarımızın eğitimi ve doğru yönlendirilmeleri son derece önemli. Çünkü çağdaş Türkiye'miz gelecekte onlara emanet olacak" dedi.

Tarhan öğrencilerin merak ettiği bütün soruları tek tek yanıtladı. Onlara nasihatlarda bulunan Tarhan, "Çevrenizi iyi gözlemleyin ve bol bol okuyun. Ancak merak ederseniz ilgi duyar ve öğrenirsiniz. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu ülke için canlarını feda ederek yaptıklarını iyi anlayın. Şimdiden okulunuzda, kentinizde çocuklara yönelik organizasyon ve kuruluşlarda görev alarak yurttaşlık bilincini iyice kavrayın. Gelecekte bizim yerimizde sizler olacaksınız ve bu kenti, ülkeyi, hatta dünyayı sizler şekillendireceksiniz. Doğru şeyler öğrenirseniz güzel bir dünya kurarsınız" ifadelerini kullandı.