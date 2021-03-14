Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek

Korona virüs salgını ile mücadele döneminde fedakarca görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Tarhan, çiçeğin üzerine; “İnsan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan, pandemi kapsamında fedakarca çalışan değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” notunu yazdı. Tarhan'ın bu jesti, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından büyük beğeni aldı.

Korona virüs salgını ile mücadele döneminde fedakarca görev yapan ilçedeki doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Başkan Tarhan, “İlçemiz genelinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Hastalık durumunda ve dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde, canımızı ve sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın, görevlerinin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istedik. Özellikle dünyanın korona virüs ile ayakta olduğu günümüzde doktorlarımızın değeri bir kez daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.