Başkan Tarhan'ın koltuğuna Kader oturdu

Koruyucu ailesi tarafından bağışlanan böbrek nakli ile yeniden yaşama tutunan Kader, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın koltuğuna oturdu. Kader, Başkanlık makamına gelen misafirleri ağırlayarak taleplerini dinledi.

Koruyucu ailesinin derin sevgisi ve fedakarlıklarıyla yaşama tutunan Kader Boyraz, bir günlüğüne Mezitli Belediye Başkanı oldu. 2017 yılında ‘Yılın Babası' seçilen koruyucu Babası Mustafa Boyraz'ın böbreğini vermesiyle can bulan Kader, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın koltuğuna oturdu. Heyecanını gizleyemeyen Kader, belediyenin çalışma sistemi hakkında bilgi alarak, vatandaşların taleplerini ilgili birimlere iletti.

Daha sonra kendisi ve ailesi için Hobi Bahçesi talebinde bulunan Kader'in isteğini geri çevirmeyen Başkan Tarhan, Park ve Bahçeler Müdürünü arayarak, talebini yerine getirdi.

Babası Mustafa Boyraz'ın böbreğini vermesiyle kendisine yeni bir hayatın kapılarının açıldığını ifade eden Kader, “Başkanımız Neşet Tarhan tarafından babam Mustafa Boyraz'a ‘Yılın Babası' unvanı verilmişti. Şimdi de bir günlüğüne de olsa belediye başkanlığı koltuğuna oturdum. Hayatımı değiştiren mutlulukları peş peşe yaşıyorum. Şu an büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Çünkü ilçemdeki çocukları temsil ediyorum. Burada olmak, temsili de olsa bu sorumluluğu hissetmek çok heyecan verici. Başkanımız Neşet Tarhan'a, biz çocuklar için yaptıkları ve iyi bir insan olması nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

“Mezitli'deki çocuklarımız dilediklerince gülüp oynayabilsinler”

Kader ile yaşamındaki zorlukların yürekleri burktuğu bir dönemde tanıştıklarını belirten Başkan Tarhan da “Artık o günler geride kaldı. Bana ‘canım arkadaşım' diye hitap eden kızımızla zaman zaman görüşüyordum. Minik Kader'in küçük hayalleri var. Biz ona sembolik de olsa bir günlüğüne başkanlık makamını vererek bir hayalini daha gerçekleştirmiş olduk. İstiyoruz ki, Mezitli'de yaşayan herkes mutlu olsun. Çocuklarımız dilediklerince gülüp oynayabilsinler. Çalışmalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz” diye konuştu.

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Tarhan, “Dünyanın en güzel ve en anlamlı bayramını coşkuyla kutluyor olmaktan dolayı gururluyuz. Türkiye'nin değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın her Türk vatandaşının görevi olduğunu bilerek, büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen bu kazanımlardan asla vazgeçmemeliyiz. Çocuklarımızı yetiştirirken, ülkesini seven, çağdaş ve demokratik değerlere saygılı bireyler olmaları için özen göstermeliyiz. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.