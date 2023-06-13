Başkan Tekli: "Savunma sanayisine büyük önem veriyoruz"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin'in savunma sanayiinden hak ettiği payı alabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydederek, "Savunma sanayisine büyük önem veriyoruz. İDEF fuarına katılacağız. Savunma sanayisinde neler yapılabileceğini önümüzdeki günlerde sanayicilerimiz ile bir toplantı yaparak anlatacağız" dedi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sanayici Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sanayiciler istek ve sorularını Başkan Sabri Tekli ve yönetim kuruluna iletti. MTOSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Sabri Tekli, Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Cenkcimenoğlu ve sanayiciler katıldı. Yapılan toplantının açılışında yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem gerçekleşecek projeler ile ilgili sanayicilere bilgi veren Bölge Müdürü Halil Yılmaz'ın ardından Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Cenkcimenoğlu, Model Fabrikadaki çalışmaları anlattı.

"4. ve 5. bölgelerimizin sonuna geldik"

Kısa süre içerisinde yeni yatırım alanları oluşturacaklarının müjdesini veren Tekli, "4. ve 5. bölgelerimizin sonuna geldik. Burada çok ciddi bir sanayi alanını yatırımcı sanayicilerimize kazandıracağız. Bu hem kentimiz hem de ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor. Yeni açacağımız sanayi alanları ile bölge sayımızı 5'e çıkarırken, üretim alanımızı da 756 hektar alandan bin 84 hektar yüzölçümüne ulaştıracağız. Bu kentimiz adına oldukça önemli bir rakam" dedi.

"Savunma sanayisine büyük önem veriyoruz"

Mersin'in savunma sanayisinden hak ettiği payı alabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Tekli, "Savunma sanayisine büyük önem veriyoruz. İDEF fuarına katılacağız. Savunma sanayisinde neler yapılabileceğini önümüzdeki günlerde sanayicilerimiz ile bir toplantı yaparak anlatacağız. Savunma sanayii demek sadece araç gerek üretmek demek değil. Yiyecek içecekten, tekstil sektörüne kadar savunma sanayii içerisinde yer alınabilecek sektörler var. ÇKA projelerinin yüzde 50'si savunma sanayi destekli. Model Fabrika içinde SAHA İstanbul İrtibat Ofisimizi kurduk. Önümüzdeki dönemde bu konuya hassasiyet göstereceğiz. Mersin'in savunma sanayinde pay sahibi olabilmesi adına sanayicilerimizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zor günlerde kenetlendik"

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren MTOSB'nin kenetlenerek hareket ettiğini ifade eden Başkan Tekli şunları söyledi:

"Biz MTOSB Bölge Müdürlüğü olarak, Bakanlığımız koordinesinde 20 milyona yakın bir harcama yaparak depremden etkilenen 10 ilimize 5 tır jeneratör gönderdik. Bunun yanı sıra sanayicilerimizin bizlere ulaştırdığı yardım paketlerinin 10 ilimize gönderilmesine vesile olduk. Bu anlamda tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Deprem bölgesine en çok desteği Mersin verdi. Büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiledik. Camimizi depremzedelerin hizmetine sunduk. 200 yataklı bir barınma merkezi oluşturduk ve şu ana kadar yüzlerce depremzedeyi burada misafir ettik. Halen 28 depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Depremde yaşanan bu birlik ve beraberlik beni halen duygulandırıyor."