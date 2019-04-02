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Başkan Tollu: "34 yıllık tecrübemizle buradayız"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, resmi olmayan sonuçlara göre 3.

kez belediye başkanı seçildi.


Belediye balkonundan kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Tollu, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.


Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Tollu, "34 yıllık tecrübelerimizle, sizlerin seçtiği belediye meclis üyelerimizle, sizlerin hizmetkarı olacağız. Bizim dünyamızda ayrıştırma olmadı, asla olmayacak. Mazeret değil, kaliteli hizmet üreteceğiz" dedi.


Geride kalan 10 yıldaki eksiklerin yeni süreçte tamamlanacağını aktaran Tollu, "Bizim vatandaşla bir derdimiz yok. 10 yıldır kimseyle derdimiz olmadı, hiç kimseye kime oy verdiklerini, kimden yana tercih kullandıklarını da sormadık. Dedik ki insanlar bizden yana tercih kullanmadılarsa bu bizim eksikliğimiz, onlara kendimizi ifade edemedik, dedik. 10 yıldır insanları birlik ve beraberliği davet ettik" diye konuştu.


Tollu, yağmur dolayısıyla gerçekleştiremedikleri zafer kutlamasını pazar günü Erdemli Çamlığında yapacaklarını da kaydetti.


Konuşmaların ardından belediye meclis üyelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

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