Başkan Tollu, denetimlerde vatandaşları tedbirler konusunda uyardı

Tollu, vatandaşları maske, mesafe hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pandemi dolayısı ile 81 ilde gerçekleştirilen denetimlere katılarak, belediye pazar yerleri ve ilçe genelindeki vatandaşları ziyaret etti. Korona virüs (Covid-19) salgını çerçevesinde gerçekleştirilen ve en kapsamlı denetim olarak kabul edilen çalışmalara katılan Erdemli Belediye Başkanı Tollu da vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Maske de dağıtan Başkan Tollu, denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzurunu bozan ve sağlığını riske atan faaliyetlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Tollu, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı talimat üzerine, ilçenin tüm görevlileri, yetkilileri denetim yapıyor. Zaten bizim arkadaşlarımız salgının başladığı ilk günden itibaren ciddi manada denetimlerini yapmaktaydılar. Şu an da bakanlığımızın talimatı doğrultusunda biz de zaten zaman zaman geldiğimiz ve fikir teatisinde bulunduğumuz insanlarımızla birlikte, denetim yapmaya gayret ediyoruz. Şu an Erdemlimizde üretici pazarındayız. Erdemli'de sağlığın korunması adına, özellikle bu bulaşıcı hastalıktan insanlarımızın bertaraf edilmesi adına belediye görevlilerimizle birlikte denetim yapıyoruz. Burada, üzerinde hassasiyetle durduğumuz üç konu var; hijyen, sosyal mesafe ve maske. Bu konuda, üreticiyi ve tüketiciyi aydınlatmak için denetim yapıyoruz. Bu belayı Erdemlimizin en az hasarla atlatmasının gayreti içerisindeyiz” dedi.