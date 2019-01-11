Başkan Tollu, eczacıların sorunlarını dinledi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği'nde eczacılar ile bir araya gelerek isteklerini ve şikayetlerini dinledi.

Erdemli Temsilcisi Samet Yörük ve eczacılarla buluşan Tollu, Erdemli'nin, Mersin'in en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu söyledi. Eksikleri olduğunu, ancak ellerinden geldiğince en hızlı şekilde sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Tollu, Erdemli'nin turizm, tarım ve sanayi gibi birçok farklı sektörde gelişebileceğinin altını çizdi. Bu yatırımların çoğalması için bazı şeylerin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Tollu, “Turizmin gelişmesi için öncelikle havalimanının yapılması ve yolların değişmesi şart. Ulaşım ne kadar kolay olursa insanlar o kadar fazla ziyarette bulunur. Eskiden kokudan durulmayan denizimiz, şimdi mavi bayraklı. Biz elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yapılacak olan yatırımlarla birlikte Erdemli‘de kalkınmanın sağlanacağını ifade eden Tollu, “Örneğin, 2019 senesi içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Doğalgaz ile birlikte sadece yazları Erdemli'de bulunan birçok insan kışın da ilçede kalacak ve bu sayede yatırım artacak. Gelişen ve büyüyen Erdemli‘de bu tarz sorunları daha az yaşayacağız” diye konuştu.

Temsilci Yörük ise eczacıların sorunlarına değinerek, çok fazla eczacılık fakültesi olmasından kaynaklı Erdemli‘de bile gereğinden fazla eczane açılmasının olumsuzluklarını anlattı.