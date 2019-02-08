Başkan Tollu, Koramşalı ve Çerçili mahallelerini ziyaret etti

Koramşalı ve Çerçili Mahallelerini ziyaret eden Başkan Tollu, vatandaşlarla sohbet etti. İlçenin her noktasına taleplere ve eksiklere göre hizmet götürdüklerini belirten Tollu, zaman zaman da yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek çalışma yürüttüklerini ifade etti. Tollu, “Her sokağa ve mahalleye vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına, ayrıştırmadan eşit hizmet götürdük, kimseyi etnik kökeni ya da görüşleri ile ayırmadık. Bizlerin yegane görevi birleştirici olmaktı, bunu başardık. Ne kadar hizmet yapsak da gelişen çağa göre illaki eksikler çıkacaktır. Eksikler noktasında da zaman zaman sizlerle bir araya gelerek istişarede bulunduk. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Koramşalı Mahalle Muhtarı İlyas Gök ve Çerçili Mahalle Muhtarı Osman Ersin de mahallelerine yapılan hizmetler dolayısıyla Tollu'ya teşekkür ettiler.