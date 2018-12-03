Başkan Tollu, kurs merkezini ziyaret etti

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Tollu, lise ve üniversite hazırlık kurslarında elde edilen başarıya dikkat çekerek, “Çocukların geleceği ülkenin geleceğidir. Onların vatana, millete hayırlı ve faydalı birey olabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen sezonda kurs merkezinin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını ve çok mutlu olduklarını belirten Tollu, bu çalışmaların kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, başarılı sonuçların kendilerini hizmet yolunda daha çok çalışmaya yönelttiğini bildirdi. Öğrencilerle ve öğretmenlerle karşılıklı sohbet eden Başkan Tollu, şöyle devam etti; "Eğitim konusunda attığımız adımların takipçisi olarak, ihtiyaç duyulan her yerde varız. Çünkü biz çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar geleceğimizdir.”

Erdemli Belediyesi Lise Hazırlık Kursu Müdürü Atilla Koç ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, geçen yıl eğitim hizmetine başlayan kursta sağlanan başarı ve gelen yoğun talepler doğrultusunda, öğrenci sayısında artışa gittiklerini söyledi. Kitap ve materyal dahil her alanda belediyenin desteği olduğunu kaydeden Koç, bu desteğin eğitim açısından büyük önemi olduğunu vurgulayarak, yapılan çalışmalarla tüm öğrencilerin sınavlara hazır olduklarını ve öğrencilerin motivasyonları için eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da birçok çalışma yürüttüklerini belirtti.