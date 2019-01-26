Başkan Tollu, kurum müdürleriyle bir araya geldi

Başkan Tollu, Erdemli'nin her alanda kalkınması için çaba gösterdiklerini belirterek, bu çerçevede özel ve resmi her kurumun yöneticisi ve çalışanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bu çerçevede, Kaymakam Kula, Emniyet Müdürü Şahingözlü ve Milli Eğitim Müdürü Eğilmez'i ziyaret eden Tollu, ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı.

Kaymakam Kula ile Erdemli'nin geleceği için ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tollu, ilçenin güvenliğini ve düzenini temin eden Emniyet Müdürü Eğilmez ve teşkilatına, yerine getirdikleri kutsal vazifeden dolayı teşekkür etti. Tollu, teşkilatın tüm çalışmalarda destekçisi olarak, yanında bulunduklarını kaydetti.

İlçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Eğilmez ile de sohbet eden Tollu, “Erdemlimiz için çok önemli kurumları ziyaret ettik ve idarecileri ile bir araya geldik. İlçemizi bir adım öteye taşıyabilmek adına toplumun her kesimi ile ortak hareket etmeliyiz. Bizler ayrıştırıcı değil, birleştirici belediyecilik algısına inanıyoruz. Bu sebeple çaldığımız kapıları bize açan çok değerli müdürlerime ve amirlerime, teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizler de bu kurumlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.