Başkan Tollu, Rasim Şahin ve ekibine başarılar diledi

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Ziraat Odası Genel Kurulunda güven tazeleyen Rasim Şahin'e hayırlı olsun diyerek, başarılarının devamını diledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda konuşan Başkan Tollu, toplumların gelişmişlik düzeyinin sacın üç ayağına benzetilen tarım, sanayi ve turizm kollarındaki gelişme ile olabileceğini vurguladı. Çiftçilerin elde ettiği ürünlerin sanayi ürünü haline dönüşmesi ile daha da değer kazanacağını belirten Tollu, "Ürünlerimizi sanayi ürünü haline çevirirsek dünyaya rekabet gücümüz de artacaktır. Dünyanın en stratejik ürünlerini tarım ürünleri olarak addediyorlar ve bu doğru bir tespit aslında. Dünyada nüfus hızla artıyor, tüketim hızla artıyor, ekim alanları ise azalmakta. Bizim insanlarımız çalışkan, bizim üretim alanlarımız çok fazla. Çiftçilerimizin kazanması, ülkemizin kazanması, ülkemizin kazanması ise insanlarımızın refah düzeyi daha yüksek yaşaması demek. Bu ülkeyi büyük Atatürk'ün dediği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak zorundayız. El birliği ile gönül gönüle vereceğiz inşallah. Seçilen Başkan ve Meclisimizin odamıza, Erdemli'mize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, başarılar diliyorum" dedi.