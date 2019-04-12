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Başkan Tollu şehitliği ziyaret etti

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, şehit mezarları başında dua eden Tollu, “Biliyoruz ki, ülkemizi korumak adına kendi hayatından düşünmeden vazgeçen güvenlik mensuplarımız, topraklarımızın bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Ve fedakarca eşlerini, babalarını, annelerini, evlatlarını göreve yollayan ailelerimiz, geleceğimizin asli mimarlarıdır. İşte tüm bu fedakarlıkların nişanesi başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm emniyet teşkilatı ve ailelerine minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Erdemli Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ahenk içerisinde çalışmayı, birlikte ülkemize değer katmayı şiar edinmiş bir kamu kurumuyuz. Hepimizin amacı, ülkemize hizmet etmek. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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