Başkan Tollu, sporcu kadınlarla bir araya geldi

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Belediye Spor Merkezi kadın üyeleri ile sabah yürüyüşünde buluştu.

Başkan Tollu, Belediye Kadın Spor Merkezi üyeleri ile bir araya geldi. Sağlıklı yaşam için sporun gücüne vurgu yapan Tollu, kadınların her alanda olduğu gibi sosyal anlamda da ihtiyaçlarına cevap verdiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Sağlıklı bireylerin topluma hizmet etmede en önemli halka olduğuna dikkat çeken Tollu, bu noktada projeler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.