Başkan Tollu, Türkülerin Dansı topluluğu ile bir araya geldi

Kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasını ve kitlelere ulaşmasını amaçlayan Erdemli Belediyesi Türkülerin Dansı topluluğu, çalışmalarını ulusal boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, topluluk üyeleri, Aralık ayında Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gösteriminden sonra kahvaltı programı ile Başkan Tollu ile bir araya geldi. Tollu, Kültür Merkezi'nde eğitimlerini gerçekleştiren Türkülerin Dansı topluluğunun ilçe gençleri ve çocuklarını kötü alışkanlıklardan koruyarak, onları sanata yönelttiğini ve bu yolda yaptıkları çalışmaların faydasını gördüklerini söyledi. Topluluğa başarılarının devamını dileyen Tollu, eğitimin sadece okulda olamayacağını ifade ederek, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmak için sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Müzikleri, besteci-aranjör Taner Demiralp ve Necmi Kıran, seslendirmesi ise Erol Eren tarafından yapılan topluluğun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Zekai Erdemir ise verdikleri desteklerden dolayı Başkan Tollu'ya teşekkür etti. Sezon boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Erdemir, önemli bir noktaya ulaştıklarını vurgulayarak, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.