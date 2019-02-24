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Başkan Tollu üreticilerle buluştu

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede bulunan narenciye fabrikalarını ziyaret ederek çalışanlarla ve üreticilerle bir araya geldi.


İlçede faaliyet gösteren narenciye fabrikalarını ziyaret eden Tollu, bu tür işletmelerin Erdemli'nin gelişmesi ve kalkınması adına büyük çaba harcayan önemli kuruluşlar olduğunu belirterek, "Girişimleriniz sayesinde ilçemiz büyük bir gelişme ve istihdam sağlamakta. Helal yolla evinize ekmek götürme çabanız, sadece ailelerinizin değil Erdemli'nin kalkınmasını sağlıyor. Ben öncelikle ülkemize ve ilçemize değer katan girişimcilerimize daha sonra ise gece gündüz demeden çalışan elleri öpülesi siz kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.


Tolu, fabrika ziyaretlerinden sonra Arpaçbahşiş site yönetici ve sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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