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Başkan Tollu'dan atıkpil toplama yarışması üçüncüsüne ödül

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, okullararası atıkpil toplama yarışmasında 3.

'lük elde eden öğrencileri, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.


Erdemli Belediyesi ile Türkiye Atık Pil (TAP) Derneği işbirliğinde Mersin bölgesinde okullar arası atık pil toplama yarışma düzenlendi. Yarışmada üçüncülük elde eden özel bir kolejin çevre dostu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti. Tollu, çevre konusunda duyarlılık gösteren öğrencileri makamında kabul ederek, bu alanda yaptıkları çalışmalardan ve başarılarından dolayı kutladı, çeşitli hediyeler verdi.


Yarışmayı düzenlemedeki amaçlarının çevre bilinci oluşturmak olduğunu söyleyen Tollu, “Çocuklarımızda çevre bilinci oluşturmak üzere gerçekleştirdiğimiz projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de atık pil toplama yarışmasıydı. Burada çocuklarımızın duyarlılığı bizim için çok önemliydi. Beklentimizin üstünde bir ilgi gördü. Öğrencileri gösterdikleri gayret dolayısıyla bir kez daha kutluyoruz" dedi.


Başkan Tollu, yarışmada derece kazanarak 3.'Iük elde eden öğrencileri çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

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