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Başkan Tollu'dan gönüllü çevrecilere teşekkür belgesi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, piknik yaptıkları yerde gönüllü olarak çevre temizliği yapan vatandaşlara teşekkür belgesi verdi.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde Hacıalanı Mahallesinde bulunan gölet etrafında piknik yapan bir grup duyarlı vatandaş, bölgede yaptıkları temizlik ile gündeme geldi. Yapılan bu davranışa kayıtsız kalmayan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, imkanları doğrultusunda gönüllü olarak göletin etrafında temizlik yapan, atıkları toplayan vatandaşları makamına davet etti.


Gerçekleştirilen doğa dostu bu faaliyetten sonra Başkan Tollu'yu, ziyaret eden çevre dostu vatandaşlar, doğa adına gerçekleştirilen her faaliyete öncü olmaya hazır olduklarını ve sloganlarının ‘Akım Değil Eğitim' olduğunu belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.


Gönüllü çevrecilere bu davranışlarından dolayı ziyaret kapsamında teşekkür belgesi takdim eden Tollu ise çevre ve doğa konusunda yapılan her çalışmanın yanında olduklarını ifade ederek, bu duyarlı davranıştan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Yıl içerisinde TEMA gibi doğayı ve canlıları korumak adına faaliyet yürüten birçok kuruluşla ortak çalışma yürüttüklerini de dile getiren Tollu, çevre düzenlemesinde kullanılan bitkilerin ve çiçeklerin kendi seralarında üretilmesinden sahil bandının yeşillendirilmesine kadar çok geniş kapsamda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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