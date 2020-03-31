İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tollu'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Mersin’in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 bin lira bağışladığını açıkladı.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladığını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını açıklamasının ardından Başkan Tollu, kampanyaya desteğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bağışını duyan Tollu, "Erdemli Belediye Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışlıyorum. Gün paylaşma ve dayanışma günüdür. Bu günleri hep birlikte atlatacağımıza, huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Biz bize yeteriz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.