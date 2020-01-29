Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi

Tollu, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirmek yapıldığını duyurduğu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; "Belediyemiz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız bizim sorumluluğumuzda olup, iyi günde ve kötü günde hep bir arada aynı istikamete yürüyerek, aynı mücadeleyi farklı görev sahasında hep birlikte sürdürdüğümüz, acıyı ortak yaşadığımız, mutluluğu birlikte hissettiğimiz arkadaşlarımızdır. İşçi arkadaşlarımızın alacak oldukları zammı Belediye İş Sendikası ile görüşmelerimiz neticesinde, onları mutlu edecek ve günün ekonomik şartlarına uyacak şekilde düzenledik. Belediye işçisiyle, memuruyla, tüm personeliyle bir bütündür."