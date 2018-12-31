Başkan Tuna: "Koltuk adamı değil, hizmet adamıyız"

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, koltuk adamı değil hizmet adamı olduklarını vurgulayarak, "Asla kibre bürünmedik. Belediyecilik anlamında kimse bize bir şey diyemez. Yönetim anlamında da ben yaptım oldu mantığı ile hareket eden değil, birlikte ortak aklı ortaya koymak suretiyle hizmetlerimizi hayata geçirdik" dedi.

Başkan Tuna, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Tuna'ya MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek ile MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli eşlik etti. Burada konuşan Tuna, gönül birliği olan Huzurkentlilere teşekkür ederek, "Hemşehrilerimiz bir kez daha gösterdi ki 31 Mart'ta herkes Hamit Tuna diyor. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman koltuk adamı değil, hizmet adamı olduk. Millet ortalaması hayatımızla siyasetle uğraşırken hiçbir zaman makamlar ve mevkiler bizi değiştirmedi. Asla kibre bürünmedik. Belediyecilik anlamında kimse bize bir şey diyemez. Yönetim anlamında da ben yaptım oldu mantığı ile hareket eden değil, birlikte ortak aklı ortaya koymak suretiyle hizmetlerimizi hayata geçirdik. Biz koltuk adamı değiliz, hizmet adamıyız. Biz, makamları, mevkileri, koltukları masalardan almadık. Biz gönüllerde yer edinebilmek için hizmetlerimizle, insani duruşumuzla milletimizin yüreğinde yer almak için bugüne kadar siyaset yaptık ve hizmet ettik" diye konuştu.

11 Eylül'den itibaren Mersin'i karış karış gezerek vatandaşlarla kucaklaştıklarını dile getiren Tuna, "11 Eylül'den beri Mersin kazan biz kepçe Anamur'dan Çamlıyayla'ya, Gülnar'dan Mut'a Silifke'ye, Aydıncık'tan Bozyazı'ya ve Erdemli'ye varıncaya kadar hemşehrilerimiz ile kucaklaşıyoruz. Yörükler diyarı Huzurkent'te de siz değerli hemşehrilerimizin yoğun sevgisi bizleri oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların yeni yıllarını da kutlayan Tuna, Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümünde, 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 08.00'de Toroslar Belediye Hizmet Binası önünden başlayacak Zafer Yürüyüşüne de davet etti.