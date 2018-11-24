Başkan Tuna: "Mersin'imizi hak ettiği yere getirmek için çok çalışacağız"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Hamit Tuna, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Mezitli ilçesinde mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve ilçe esnafıyla bir araya gelen Başkan Tuna, katılımcı yönetişim anlayışı içerisinde birlikte yol yürüyeceklerine dikkat çekerek, kendisine gösterilen sevgiye layık olacaklarını söyledi. Mersin'i hak ettiği yere getirmek için çok çalışacaklarını vurgulayan Tuna, 15 yıldır göreve geldikleri Toroslar Belediye Başkanlığında, vizyon anlamında ‘ben yaptım oldu' mantığıyla değil, birlikte yapabilen, her konuyu ve fikri farklı meslek örgütlerinden, odalardan, sivil toplum kuruluşlarından da alarak ve özellikle üniversitelerle işbirliği yaparak hareket ettiklerini vurguladı. Tuna, "Hayata geçirdiğimiz doğru projelerle Toroslar'ı şuanda merkezin en büyük ilçesi ve üç merkez belediyenin verdiği toplam inşaat ruhsatından daha fazla ruhsat veren konuma getirdik. Allah izin verirse Büyükşehir Belediye Başkanı olmamız halinde Mersin'in geleceği ile ilgili atılan adımları değerlendirerek, doğru olanları devam ettireceğiz. Ama bizim düşündüğümüz, bizim taçlandıracağımız projelerimiz de var. Üretimi daha fazla öne çıkaracağız. Köylümüzün ve çiftçilerimizin farklı ürün motifleri ile tanıştırılması ve ürün çeşitliliğini arttırarak, daha az yerden daha fazla kazanç sağlayacakları yeni ürünlere yönlendirmek adına AR-GE çalışmaları yapacağız. Ulusal kalkınmanın yolu yerel kalkınmadan geçer. Burayı kalkındıramazsanız, ulusal anlamda kalkınmayı sağlamanız mümkün değildir. Allah'ın bahşettiği bütün güzellikleri içinde barından Mersinimiz, meyvesi, sebzesi ile en çok üreten ve çok değerli ürünler yetiştiren birinci sırada bir ilimizdir. Mersin'in üreten kısmını daha da arttırmak suretiyle araştırma ve inovasyon yapılacak merkezleri oluşturacağız. Çiftçimize, köylümüze yön göstermemiz lazım. Sadece fidan dağıtmak yerine, eğitimle bütünleştirerek, ürün motifini geliştirmek ve arttırmak için çalışacağız. Önce biz deneyeceğiz ve verim aldığımız takdirde köylümüze siz bununla devam edin diyeceğiz" dedi.